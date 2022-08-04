الفريق الإيراني المفاوض يلتقي نظيره الروسي في فيينا

العالم - إبران



وتفيد التقارير الواردة من العاصمة النمساوية، أن المباحثات بين الأطراف ستجري في سياقات مختلفة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول إلغاء الحظر الظالم عن إيران.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" وصل على رأس الوفد الإيراني المفاوض إلى فيينا صباح اليوم، لاستئناف سير المفاوضات.

في الإثناء نفى "مصدر مطلع من أعضاء الوفد الإيراني المفاوض"، صحة الشائعات التي تشير إلى "تخلي إيران عن طلب إلغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب"؛ مؤكدا في تصريح إعلامي أن المزاعم الإعلامية في هذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.