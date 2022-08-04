لماذا لا تَهضِمُ المَعِدة بعضَ الأطعِمَةَ أحياناً؟

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المعدةَ مُصَمَّمَة لِهضمِ كلِّ أنواعِ الطعام، لكنَّ مشاكلَ صِّحيّةَ تجعلُها تفقِدُ بعضَ وظائفُها كأن يُعاني الإنسانُ مِن مُشكلةٍ عصبيَّة تَجعَلُ حركةَ المعدة أبطأ، ما يُصَّعِبُ خروجَ الطعامِ منها مَهضوماً.

أما في ما يتعلَّقُ بالطعام، فإن بعضُ الأطعمة ذاتُ خَصائِصَ تجعَلُ حتى الشخصَ السَّليم يعاني مِن عُسرِ هَضمِها، أبرَزُها: الأطعمةُ المَقلية لأنها مُشَبَّعَةٌ بالدهون والحِمضيَّات فهيَ غَنيةٌ بالألياف، وكذلك كلُ الأطعمة التي تحتوي على سُكَّرً صِناعيًّ أو بروتينات أو كربوهيدرات بِنِسَبٍ عالية او الأطعِمَةِ الحارة.