مجلس شيعة لبنان يناشد قوى العراق السياسية لحل خلافاتها

العالم_لبنان

وناشد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب اليوم الخميس في في بيان، القوى السياسية العراقية وبالأخص الاخوة من ابناء الصف الواحد تغليب لغة العقل والاستجابة لدعوة المرجعية الرشيدة لحل الخلافات حفظا لوحدة الصف وتجنيب الشعب العراقي الشقيق المزيد من النكبات والمآسي منوهاً بحكمة وتوجيهات المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي السيستاني التي شكلت وما تزال ضمانة لوحدة العراق وسلامته.

واكد سماحته ان العراق الشقيق لايزال في دائرة الاستهداف من العدو الصهيوني وصنيعته التكفيري مما يستدعي حذر وتبصر كل العراقيين وتضامنهم لمواجهة مشاريع الفتن حفاظا على وحدة العراق العزيز وحرمة الدماء والاخوة الدينية والوطنية والتنبه لخطورة اللجوء لاستخدام الشارع في اللعبة السياسية الداخلية لما تشكله من خطورة انفلات الامور وخروجها عن السيطرة بما يفسح المجال لتدخل القوى المتربصة بالعراق وشعبه العزيز من جديد تعرضه للمزيد من النكبات بدلاً من ذلك.