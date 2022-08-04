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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد مقتدى الصدر في تغريدة : وحدة الصف في غاية الأهمية إذا كانت تبنى على الإصلاح الحقيقي ونبذ الفساد.
السيد مقتدى الصدر في تغريدة : هناك من يعزف على وتر الوحدة وعدم شق الصف الشيعي وهذا أمر في غاية الاهمية.
هيئة الأسرى: استشهاد الأسير الفلسطيني يحيى سعيد جابر من محافظة الخليل في سجن "عوفر" الاسرائيلي.
مراسل العالم: الشعب الايراني شعب وفي ويعرف قدر الشهادة.
مراسل العالم: الشعب الايراني لا يكنون الاحترام للشهداء وحدهم وانما يكرم ايضا عائلاتهم وذويهم.
مراسل العالم: الشهيد اسكندري هو احد الشهداء الخمسة الذين تحتفظ ذاكرتي باسمه لما قدمه من اعمال بطولية في خان طومان بسورية.
مواطن ايراني: شهداؤنا مضوا على طريق الحسين عليه السلام.
مواطن ايراني: اليوم نقف جميعا اكراما للشهداء واحياءا لذكراهم.
مراسل العالم: الشعب الايراني شعب وفي ويعرف قدر الشهادة.
مراسل العالم: هؤلاء الشهداء سيتم ايضا تشييعهم في مدن ايرانية اخرى بعد طهران.
مراسل العالم: تم تشييع الشهداء الايرانيين الخمسة في مدينة مشهد المقدسة ومن بعدها تم تشييعهم في مازندران ومدن اخرى.
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش
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