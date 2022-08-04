الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد مقتدى الصدر في تغريدة : وحدة الصف في غاية الأهمية إذا كانت تبنى على الإصلاح الحقيقي ونبذ الفساد.

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيلوسي تصل إلى اليابان

أردوغان في ضيافة بوتين.. هل نشهد تطورا بملف إدلب أم سيراوح مكانه؟

شاهد.. اغلاق المعابر.. عقاب جماعي يفرضه الاحتلال على سكان غزة

موقع ذا سوشياليست: بايدن يسعى للدخول في حرب مع الصين

لقاءات الفريق الإيراني المفاوض تتواصل في فيينا

شاهد..الدفاع عن المقدسات هو مقدمة لتحرير القدس