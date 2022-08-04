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طالبان تهدد الإدارة الأمريكية من تكرار الهجمات على أراضي أفغانستان

طالبان تهدد الإدارة الأمريكية من تكرار الهجمات على أراضي أفغانستان
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

هددت حركة "طالبان" الأفغانية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تكرار الهجمات على أراضي أفغانستان، قائلة إن "مسؤولية جميع العواقب ستكون على عاتق امريكا".

العالم-افغانستان

وقالت "طالبان" في بيان: "في الثاني من شهر محرم 1444 هـ، نفذت غارة جوية على منزل سكني في كابل، وبعد الغارة بيومين خرج الرئيس الأمريكي مدعيا استهداف الدكتور ایمن‌ الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في هذه الغارة الجوية"، معتبرة أن "قيام أمريكا بغزو حمانا والاعتداء على أراضي أفغانستان إنما يعتبر ظلما وانتهكا لجميع المبادئ والمواثيق الدولية".

وهددت بأنه "في حالة تكرار مثل هذه الحوادث، وانتهاك أراضي أفغانستان، فإن مسؤولية جميع العواقب ستكون على عاتق الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم 2 أغسطس الحالي، مقتل الظواهري يوم السبت الماضي بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

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