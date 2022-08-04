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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
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بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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القيادي بالجهاد الإسلامي محمد الهندي:إغلاق مستوطنات الغلاف وفرض قيود على الحركة دليل على أن الصهاينة مردوعون بعد معركة سيف القدس.
النخالة خلال لقائه رئيسي: المقاومة الفلسطينية لديها حضور قوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة الى قطاع غزة ما يزيد الضغط على الكيان.
النخالة خلال لقائه الرئيس رئيسي: إيران لها حضور جريء وقوي في المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
الرئيس رئيسي خلال استقباله النخالة: انتصار المقاومة الفلسطينية وتحرير القدس الشريف حتمي وهو حلم الشهيد قاسم سليماني وكل شهداء المقاومة.
الرئيس رئيسي خلال استقباله النخالة: دعم فلسطين والمقاومة سياسة ايران الحتمية ولا يوجد لدينا أي تردد في ذلك.
الرئيس رئيسي خلال استقباله النخالة: الصهاينة يعتقدون أنه من خلال التطبيع وإقامة العلاقات يمكن أن يخلقون الأمن لانفسهم.
الرئيس رئيسي خلال استقباله النخالة: المقاومة هي المنطق الأعلى والمنتصر في نهاية المطاف.
الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي خلال استقباله امين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: طريق المقاومة المنير أعطى الأمل لأنصار فلسطين.
اللواء سلامي: يكفي الصهاينة ان يرتكبوا خطأ واحدا فتكون عملية واحدة من عمليات بيت المقدس كافية لهم.
اللواء سلامي: هناك في لبنان ما بين 10 الى 20 الف صاروخ قد اعدها حزب الله وعلى الصهاينة ان يدركوا من هم الخيبريون.
اللواء سلامي: يكفي الصهاينة ان يرتكبوا خطأ واحدا فتكون عملية واحدة من عمليات بيت المقدس كافية لهم.
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.