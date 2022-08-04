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العامري يعرب عن تاييد دعوة السيد مقتدى الصدر لاجراء انتخابات مبكرة

العامري يعرب عن تاييد دعوة السيد مقتدى الصدر لاجراء انتخابات مبكرة
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعرب القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري عن تأييده لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإجراء إنتخابات مبكرة.

العالم - العراق

وقال العامري في بيان إن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، مؤكدا أن موضوع الانتخابات المبكرة تتطلب حوارا وطنيا شاملا لتحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، قد اكد انه لا فائدة من الحوار بعد أن قال الشعب كلمته.

كما دعا السيد الصدر إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وطالب أنصاره بمواصلة الاعتصام داخل مجلس النواب حتى تحقيق المطالب.

وكان القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، قد اعلن في وقت سابق عن موعد لقاء زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، مبينا ان احد المراجع الدينية سيكون وسيطا في الاجتماع.

وقال الحياني في تصريح متلفز ان "موعد لقاء زعيمي التيار الصدر مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، سيكون خلال الايام القليلة المقبلة"، مضيفا بحسب وكالة "بغداد اليوم"، ان "المرجع الديني حسين الصدر هو من يتوسط حاليا لترتيب مواضيع اللقاء وضمان الاتفاق بين الطرفين".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد دعا الأربعاء، لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد حل البرلمان، مبينا ان الحوار مع الاطار غير ممكن بعد تجربته في وقت سابق.

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