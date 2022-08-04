الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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النخالة خلال لقائه رئيسي: المقاومة الفلسطينية لديها حضور قوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة الى قطاع غزة ما يزيد الضغط على الكيان.

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

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