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القيادي بالجهاد الإسلامي محمد الهندي:إغلاق مستوطنات الغلاف وفرض قيود على الحركة دليل على أن الصهاينة مردوعون بعد معركة سيف القدس.

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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