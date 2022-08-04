إعادة تشغيل كاميرات الوكالة الذرية رهن بتراجعها عن اتهام إيران

العالم - إبران



وحول اعتزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف عمل جميع الكاميرات التابعة للوكالة الدولية من عدمه، صرح إسلامي بالقول: إن الكاميرات التي تم إلغاؤها، لم تكن ضمن بنود الاتفاق النووي، وإنما كانت قد وضعت بالتزامن مع الاتفاق لمحاسبة السعة والطاقات والنشاطات النووية في البلاد.



ووجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خطابه إلى سائر أطراف الاتفاق النووي قائلا: بعد انسحابكم من هذا الاتفاق وعدم التزامكم بالتعهدات فيه، إذن لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار بقائنا الأحادي في الاتفاق الذي بات شبه منسوخ اليوم.



وأردف قائلاً: طالما لم يتخل هؤلاء عن مزاعمهم الكاذبة ولم يعودوا إلى تعهداتهم، إذن لا يتم تركيب أي من الكاميرات.