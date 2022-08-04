وزارة الدفاع الإيراني تزود القطاع الخاص والصناعي بتقنياتها

العالم - إبران

وقال العميد آشتياني في تصريح له اليوم الخميس خلال حفل إزاحة الستار عن منتج مشترك بين وزارة الدفاع وشركة "إيران خودرو" لإنتاج السيارات، والذي أقيم بحضور وزير الصناعة: تماشيا مع الواجبات الذاتية في وزارة الدفاع فإننا نتولى مسؤولية دعم القوات المسلحة من حيث المعدات والأسلحة، ولكن تم تحديد مهام أخرى لنا، تهدف إلى دعم صناعة البلاد.

وأضاف: بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في السنوات الأخيرة، وضعنا دعم الصناعات الأخرى على جدول أعمالنا ونحاول نقل التقنيات والقدرات المتاحة في وزارة الدفاع إلى القطاع الخاص والصناعي، ولحسن الحظ، تم القيام بأعمال عظيمة في هذا المجال أيضا.

وقال وزير الدفاع: في معرض القدرات المعرفية لوزارة الدفاع يمكنكم مشاهدة حوالي 1100 منتج أنتجتها وزارة الدفاع في المجالات المدنية، لكن العمل المنجز في وزارة الدفاع والقوات المسلحة هو أكثر شمولا من هذه بكثير.

وقال العميد آشتياني: إن خدمات وزارة الدفاع في مجال إنتاج المنتجات والخدمات المدنية في القطاع غير الحكومي ازدادت بمقدار الضعفين ونصف مما يعني أن وزارة الدفاع قد وضعت التعاون مع القطاع الصناعي والقطاع الخاص على جدول أعمالها، ووفقا لتأكيد رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، فإن ذلك يتم بسرعة وكثافة أكبر.

وأضاف أن: وزارة الدفاع لديها علوم وخبرات وتقنيات متقدمة للغاية في مختلف المجالات الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية والإلكترونيات وهندسة النفط والبتروكيماويات والعديد من المجالات الأخرى، ومع الأخذ في الاعتبار النمو الذي حدث في هذه السنوات فانه إذا تم نقل هذه القدرات إلى قطاعات أخرى تحتاج إلى هذه التقنيات، فإنها يمكن أن تكون فعالة للغاية.

وفيما يتعلق بالتعاون المشترك مع صناعة السيارات في البلاد، قال العميد آشتياني: "إذا قمنا بزيادة التواصل والتفاعل والتآزر بين الإدارات والأجهزة الموجودة في الدولة، فبإمكاننا تسريع تقدم البلاد".

وقال: إن وزارة الدفاع مستعدة للتعاون مع الجهات الأخرى وتزويد هذه الإدارات بالقدرات والمعرفة التي اكتسبتها.. لكن يجب على القطاعات الأخرى أيضا أن تطالب بهذا التعاون؛ يجب أن يأتوا ليعلنوا حاجتهم ويقدموا الأطروحات، وبالتعاون سيتم متابعة هذه الافكار والحاجة ورعايتها وتحويلها إلى منتج وتطوير تكنولوجي؛ وليس لدينا قيود في وزارة الدفاع في هذا المجال.