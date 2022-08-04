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انهيار اجزاء اضافية من صوامع القمح بمرفأ بيروت

انهيار اجزاء اضافية من صوامع القمح بمرفأ بيروت
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

إنهارت أجزاء إضافية من صوامع القمح في الجهة الشمالية من مرفأ بيروت وذلك بعد أيام على انهيار أجزاء ضخمة من الصوامع المتضررة بفعل الانفجار الذي وقع بجوارها قبل عامين.

العالم - لبنان

وانهارت الأجزاء الأخيرة جرّاء حرائق متلاحقة نتجت وبحسب خبراء عن تخمير الحبوب في المنطقة وتفاعل الغازات بفعل الحرارة والرطوبة.

وعلقت الحكومة تطبيق قرار بهدم الإهراءات بعد اعتراضات من جهات عدة بينها لجنة أهالي الضحايا.

هذا ونظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الثانية، مسيرة جابت شوارع العاصمة بيروت وصولاً إلى محيط المرفأ ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار ورفع الحصانة عن السياسيين .

وبعد مسيرات متتالية انطلقت من أمام قصر العدل ومبنى جريدة النهار و مبنى مركز فوج اطفاء بيروت، التقى المتظاهرون جميعا امام تمثال المغترب قريب لمكان الانفجار حيث تم تحضير منصة خاصة بالمناسبة.

ومن امام تمثال المغترب قال الأهالي سنجوب السفارات للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن قضية انفجار المرفأ.

وأضافوا نطالب باصدار القرار الظني بقضية الانفجار من قبل قاضي التحقيق، كما نطالب مجلس الامن بالتدخل في القضية ان لم يصدر القرار وتشكيل لجنة موثوق بها لمتابعة التحقيق.

وخلال التجمع المركزي، قام المشاركون بالتوقيع على علم من قماش سيرفع الى الامم المتحدة للمطالبة بتعيين لجنة تقصي حقائق تدخل على خط التحقيق في انفجار المرفأ.

وقبل ذلك وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر، بدأت التجمعات امام قصر العدل في بيروت وتم اختيار مبنى قصر العدل بالتحديد للدلالة على الرمزية التي يمثلها هذا المكان، ومن امامه قال اهالي الضحايا نُطالب وزير المال بالإفراج عن التشكيلات القضائية ليستكمل القاضي البيطار تحقيقاته". وأضافوا "نطالب بإسقاط الحصانات فورا والعمل على انشاء لجنة تقصي حقائق في الامم المتحدة.

وحوالي الساعة الرابعة من بعد الظهر، انطلقت مسيرة الاهالي من امام قصر العدل ووصلت الى امام السفارة الفرنسية منذ قليل، حيث أشار الأهالي الى أنه من المؤسف أن فرنسا حتى الآن ترفض تقديم طلب أمام مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية ولم يفِ ماكرون بوعوده ونطلب من فرنسا تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.

وافادت المعلومات عن بدء تجمع عدد من المتظاهرين أمام مبنى جريدة النهار للانطلاق بمسيرة نحو تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت، فان مجموعة من المتظاهرين يتجهون نحو مجلس النواب للتعبير عن رفضهم لما آلت اليه الامور على صعيد التحقيق بانفجار المرفأ.

وبحسب بعض المراسلين فقد تم إلقاء 3 قنابل صوتيّة لإبعاد المشاركين في المسيرة من أمام السياج في محيط مجلس النواب، كما قام المتظاهرون برمي التوابيت التي يحملونها والمفرقعات عند أحد مداخل مجلس النواب.

وفي سياق متصل، افادت المعلومات عن إخلاء مركز الدفاع المدني وفوج الإطفاء داخل مرفأ بيروت والذي يبعد حوالي 240 مترا عن الإهراءات وذلك تخوفا من الهبوط الوشيك للاهراءات.

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انهيار اجزاء اضافية من صوامع القمح بمرفأ بيروت