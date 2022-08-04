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ما هو العنوان الرئيس في أحدث جولة من محادثات الغاء الحظر؟

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

ضمان الإلغاء الكامل والدائم للحظر والتأكد من عدم بقاء أي موضوع دون تسوية مرضية كي لا يستخدم في المستقبل كأداة ضغط جديدة ضد إيران عنوان رئيس حمله كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى فيينا في أحدث جولة من محادثات إلغاء الحظر.

العالم - ايران

باقري كني التقى فور وصوله المنسق الأوروبي إنريكي مورا حيث بحث الجانبان الأفكار التي قدمتها مختلف الأطراف بهدف التوصل لاتفاق ينقذ الاتفاق النووي.

كما التقى باقري كني ممثلي الصين في المحادثات إضافة إلى مسؤولي الخارجية النمساوية حيث تم بحث المحادثات وسبل إنجاحها.

من جهته قال ممثل روسيا في المحادثات ميخائيل أوليانوف عبر تغريدتين على تويتر إنه التقى باقري كني وأجرى معه محادثات بناءة بشأن القضايا المتبقية بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي، كما التقى أوليانوف المنسق الأوروبي إنريكي مورا وناقش معه سبل إحياء الاتفاق.

وقبيل انطلاق المحادثات أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن عودة إيران لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف المقابل وتطابق أقواله وأفعاله.

وقال اسلامي: إيران ملتزمة بتعهداتها وستظل ملتزمة بها، ولكن شريطة أن يكونوا صادقين وأن تتطابق أقوالهم وأفعالهم وألا يتحينوا الفرصة لتوجيه ضربة لمصالح الشعب الإيراني.

كما جدد إسلامي أيضا تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر الادعاءات الغربية بقرب إيران من التوصل إلى صناعة قنبلة نووية مجرد محاولة لخداع الرأي العام الدولي.

محادثات إلغاء الحظر
باقري كني يلتقي مورا ويبحث معه أفكار مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق
باقري كني يعقد اجتماعات مع أعضاء الهيئات المشاركة في المحادثات
إسلامي: عودتنا لتنفيذ بنود الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف المقابل

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