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محمد إسلامي: الإجراءات الأمنية المتخذة واليقظة الأمنية ادت الى وأد العمليات التخريبية للصهاينة التي تستهدف المنشآت النووية

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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