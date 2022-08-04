محمد إسلامي: انطلقنا بعزيمة وإرادة قوية بفضل الله عزوجل لنكون قادرين على استخدام التكنولوجيا النووية على أوسع نطاق ممكن لخدمة الشعب

قناة العالم
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الأمين العام لكتائب سيد الشهداء العراقية ابو آلاء الولائي: أحيي الإخوة في الإطار لشجاعتهم واتفاقهم على عدم التجديد للكاظمي
محمد إسلامي: قمنا بتطبيق قانون خطة العمل الاستراتيجية لالغاء الحظر بنسبة 100? حتى هذا التاريخ.
محمد إسلامي: نأمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اغلاق كافة القضايا المسيسة التي تضر بالجمهورية الاسلامية.
محمد إسلامي: نتوقع من الوكالة الذرية ان تعمل باستمرار في إطار الضمانات من خلال أعمال المراقبة والا تدخل في لعبة الصهاينة الذين يعادون الشعب
محمد إسلامي: يعلمون جيدا انه لا توجد اي منشآت نووية لم تعلن عنها إيران وان التحدث بلغة "إسرائيل" لا يليق بمنظمة تابعة للأمم المتحدة
محمد إسلامي: إيران تتوقع من غروسي أن يتجنب التسييس واستخدام الأدبيات التي لا تدخل في إطار عمل الوكالة ولا علاقة لها بقواعدها وأساليبها
محمد إسلامي: الاجتماع في قطر كان لقاءً خاصا لكن المحادثات ستعقد في فيينا ونأمل أن تكون النتيجة في مصلحة الشعب الإيراني
محمد إسلامي: هناك خطة مزدوجة تشمل مناقشة كلا من القضايا الفنية وقضايا الحظر في جولة محادثات فيينا الحالية
محمد إسلامي: هذه المرة ليست کسابقاتها أي تقصير أو تذبذب في تنفيذ تعهداتهم سيواجه بإجراءات متقابلة
محمد إسلامي: عودة ايران لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف الآخر وأن تتطابق أفعاله وأقواله
محمد إسلامي: انطلقنا بعزيمة وإرادة قوية بفضل الله عزوجل لنكون قادرين على استخدام التكنولوجيا النووية على أوسع نطاق ممكن لخدمة الشعب
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
إسلامي يكشف عن قضايا مهمة تخص البرنامج النووي الايراني السلمي
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥
أهم الأخبار
فيينا وجولة جديدة من مشاورات إلغاء الحظر.. ومناورات صينية في محيط تايوان
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠
فيديو
فلتان أمني في الأحياء القريبة من القدس المحتلة
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢
خاص بالعالم- مراسلون
بالتزامن مع تمديد الهدنة صفقات أمريكية للإمارات والسعودية
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤
خاص بالعالم- مراسلون
خطة لهروب الصهاينة إلى خارج الكيان في حال اندلاع حرب
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨
أهم الأخبار
مسار أزمة العراق والدعوة لانتخابات مبكرة
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد..
ردود افعال مختلفة على مطالب الصدر في الساحة السياسية العراقية
بالفيديو..
الشعب الايراني يشدد على تمسكه بمباديء نصرة المستضعفين
الأزهر يصدر بيانا بعد مقتل الظواهري ويكشف عن مفاجأة
شاهد..هل ستنجح الهدنة الجديدة في اليمن؟
محافظ مأرب: الثروة النفطية بمأرب تعرضت لنهب من قوى العدوان والمرتزقة
عشرات المناصب يحتكرها محمد بن سلمان بدون كفاءة أو مكاسب
مقالات و تحليلات
أضواء على الانتخابات الإسرائيلية الخامسة..يأس شعبی وشعار حزبی
هل إعتراف الاحتلال باتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان هي استسلام وانتصار لحزب الله؟
غريب آبادي يكشف آخر تطورات ملف اغتيال الشهيد سليماني
هل سيؤدي تغيير الدستور في العراق إلى حلحلة الأمور؟
لبنان.. الوعود الاميركية الكاذبة وكيفية التعامل معها؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.