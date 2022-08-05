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الصين: الترسانة النووية الأمريكية تهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم

الصين: الترسانة النووية الأمريكية تهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الصين يوم الخميس أن الترسانة النووية الأمريكية "تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم".

الصين: الترسانة النووية الأمريكية تهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم

أعلنت الصين يوم الخميس أن الترسانة النووية الأمريكية "تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم".

وقال مندوب الصين خلال المؤتمر الاستعراضي الخاصة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، إن "الولايات المتحدة بصفتها دولة نووية عظمى، تمتلك ترسانة نووية هائلة لا تزال تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم".

وأضاف أن "الصين تحافظ دائما على ترسانتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لحماية الأمن القومي"، مؤكدا أن الصين "لم ولن تشارك في سباق تسلح".

وأشار إلى أن الصين تجري حوارا حول الرقابة على الأسلحة مع العديد من الدول، وأن مثل هذا الحوار كان قائما مع الولايات المتحدة أيضا، لكن واشنطن "تعتبر العلاقات مع الصين منافسة، وتتخذ خطوات لردع الصين وتضييق سيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "هذا أمر مستحيل، ولا يمكن أن يجري الحوار حول الرقابة على الأسلحة بمعزل عن كامل طيف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

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الصين: الترسانة النووية الأمريكية تهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم

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