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اليابان تعلن قلقها ازاء المناورات في الصين

اليابان تعلن قلقها ازاء المناورات في الصين
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن إطلاق الصين صواريخ بالستية خلال مناورات عسكرية حول تايوان مشكلة خطرة تؤثر في أمننا القومي وسلامة مواطنينا.

العالم-اسيا والباسفيك

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم , ندد كيشيدا في تصريحات بعد لقائه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بإطلاق الصين للصواريخ.

وتقول اليابان إن خمسة صواريخ سقطت في منطقتها الاقتصادية الخاصة.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي في وقت سابق إن بلاده تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية.

ووصلت الخميس رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى اليابان.

وبدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان،في أكبر مناورات يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة، وذلك ردا على زيارة بيلوسي الى جزيرة تايوان.

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