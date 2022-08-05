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السفير الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء العراقية يبحثان مجالات التعاون المختلفة

السفير الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء العراقية يبحثان مجالات التعاون المختلفة
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تباحث "محمد كاظم آل صادق" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بغداد و"عبدالإله النائلي" رئيس مؤسسة شهداء العراقية، في مقر السفارة الإيرانية، مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

العالم - إيران

وفي هذا الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة المذكورة ومؤسسة الشهداء وشؤون المضحين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وناقشا آخر التطورات المتعلقة بالتعاون المتبادل.

وبالنظر إلى تجارب إيران وإنجازاتها القيمة في مجال تقديم الخدمات وتكريم أسر الشهداء، فقد دعا الجانب العراقي للاستفادة بشكل أكبر من هذه الخبرات.

ومن المحاور الأخرى التي نوقشت في الاجتماع؛ ضرورة تنظيم أوضاع العائلات التي كان أفرادها من ضحايا الإرهاب، توفير التسهيلات للسياحة الدينية لأسر شهداء البلدين، تقديم المساعدة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إنشاء فروع لجامعات إيران المهمة في العراق، التعاون في إنتاج أفلام ومسلسلات موضوعها الاستشهاد والمقاومة، وتبادل الخبرات والتوافق حول شرح وتعزيز ثقافة الاستشهاد والمقاومة ومنها الأنشودة الأخيرة "سلام يا مهدي".

كما دعا رئيس مؤسسة الشهداء العراقية السفير الإيراني لزيارة المؤسسة، حيث رحب السفير آل صادق بذلك.

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