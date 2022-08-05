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سوريا تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات

سوريا تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

قدمت سوريا تعازيها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن متفرقة في البلاد.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها “تعبر الجمهورية العربية السورية لجمهورية باكستان الإسلامية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها بضحايا الفيضانات والسيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن متفرقة في البلاد والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات”.

وأضافت الوزارة: تتوجه حكومة الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي إلى حكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا وتتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل لافتة إلى أن الحكومة السورية على ثقة تامة بأن جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعباً قادرة على تجاوز هذه المحنة الأليمة.

وكانت باكستان شهدت خلال الأيام والأسابيع الماضية فيضانات جارفة ناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول واجتاحت مناطق واسعة في البلاد ما أدى إلى مقتل مئات الاشخاص وأضرار مادية كبيرة.

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