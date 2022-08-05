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الصين: واشنطن تنتهك معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي

الصين: واشنطن تنتهك معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد ممثل الصين في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن الولايات المتحدة تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بنقلها إلى دول ثالثة.

العالم-اسيا والباسفيك

وأشار ممثل الصين، إلى أنه في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تعهدت القوى النووية بعدم نقل هذه الأسلحة، والدول أخرى بعدم قبول مثل هذه الأسلح , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأضاف: نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية، والسماح باستخدامها من الطائرات المقاتلة في حالات الطوارئ، هو بالضبط ممارسة النقل التي تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وشدد الدبلوماسي على أن ظهور أسلحة نووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من شأنه أن يقوض بشكل خطير الاستقرار الإقليمي ويؤدي إلى تصعيد مخاطر المواجهة النووية، كما يؤثر بشكل مباشر على المصالح الاستراتيجية للصين.

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الصين: واشنطن تنتهك معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي

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