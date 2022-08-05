ايرادات ليبيا تبلغ اكثر من 77 مليار دينار خلال 7 اشهر

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وأوضح المصرف في تقرير نشره عبر حسابه على فيسبوك أن الإيرادات خلال الفترة المذكورة بلغت (77.2) مليار دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق (45.1) مليار دينار , حسبما نقل وكالة الانباء الليبية.

وأوضح تقرير المركزي، إن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط بلغت (56.1) مليار دينار، ومن إتاوات النفط (8.2) مليار دينار في حين بلغت من إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت (11.4) مليار دينار.

وأضاف التقرير أن الضرائب حققت إيرادات بلغت (628) مليون دينار، والجمارك (34) مليون دينار، والاتصالات (146) مليون دينار، بينما سجلت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي (90) مليون دينار، إضافة إلى (528) مليون دينار إيرادات أخرى.