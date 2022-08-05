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وزير الخارجية الروسي: ينبغي تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم 2015 دون زيادة أو نقصان

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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