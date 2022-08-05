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رفض الماني يغضب السفير الاوكراني السابق

رفض الماني يغضب السفير الاوكراني السابق
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

رفضت ألمانيا إقامة معرض للمعدات الروسية المدمرة في برلين، ما أثار غضب السفير الأوكراني السابق في ألمانيا الذي كان قد أثار الجدل بتعليقاته وانتقاداته اللاذعة للمسؤولين الألمان.

العالم-اوروبا

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, كتب سفير أوكرانيا السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، منشورا بالمناسبة قال فيه: هذا الإلغاء فضيحة حقيقية! أناشد رئيس البلدية وإدارة منطقة ميتي (بوسط برلين) راجيا إلغاء هذا القرار الغريب والسماح بعرض الدبابات في برلين، لأن ذلك يعني تضامنا حقيقيا مع أوكرانيا.

ويبدو أن ميلنيك قد تناسى أن إزاحته من منصبه في 9 يوليو الماضي جرت بعد إهانته المستشار الألماني أولاف شولتس وتمجيده عصابات بانديرا المتحالفة مع النازية أثناء احتلالها لأوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، وإنكاره كذلك علانية للمحرقة (الهولوكوست).

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