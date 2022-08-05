لجان مقاومة الخرطوم تعلن مواعيد التظاهرات

العالم-السودان

وحسبما نقل موقع اخبار السودان , دعت اللجان كذلك العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وداخل القطاع المهيكل وخارجه، للإضراب عن العمل في الـ 24 من الشهر الجاري، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ونددت، في بيان، بما وصفتها بـ «سياسات الإفقار والجبايات التي تنتهجها الدولة، وتأثيرها الفادح على الأوضاع الاقتصادية في البلاد» مشيرة إلى إحكام قادة الانقلاب قبضتهم على جميع مفاصل الدولة للمحافظة على مصالحهم وصرف الشعب عن قضية إسقاط الانقلاب باختلاق الأزمات.

وقالت إن الإضراب هو أقوى أسلحة المقاومة السلمية المجربة في السودان، مشيرة لسلسلة الإضرابات التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في 6 أبريل/ نيسان 2019.

ودعت المهنيين والعمال في كل أنحاء البلاد للاصطفاف مجدداً في «إضراب 24 أغسطس/ آب» مؤكدة أن جداول المقاومة السلمية ماضية نحو بلوغ غاياتها بإسقاط الانقلاب وقيام دولة مدنية ديمقراطية في القريب العاجل.

وأضافت أنّ «سوداننا الذي نرنو إليه، والذي بذل الشهداء أرواحهم من أجله، لن يكون إلا وطناً عزيزاً سيداً، أما الطغاة الذين ظنّوا لهنيهة ألا غالب لهم، فنبشرهم أن هذا الشعب كطائر الفينيق ينهض فارداً أجنحته، نافضاً عنه الرماد، لا ملجأ ولا عاصم منه إلا رد أمره إليه».

وتابعت أن «جداول التصعيد عادت بأمر الشعب وترتيبه، وان لجان المقاومة لا تقوم بإعلان الجداول إلا بعد التنسيق اللازم وتنظيم الصفوف» مشيرة إلى أن «الثورة مد وجذر».

وأكملت: «إننا ننهض الآن لننتصر بسلميتنا من جديد، ولنكمل مهماتنا ونحقق أهداف الثورة السودانية، في اقتلاع الانقلاب والتأسيس لسلطة شعب وإعادة العسكر للثكنات وحل قوات الدعم السريع».