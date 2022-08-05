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في اليوم السابع من شهر محرم الحرام..

شاهد.. استعدادات كربلاء المقدسة لإستقبال يوم عاشوراء

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسلنا في كربلاء المقدسة أن العتبات المقدسة سواء العتبة الحسينية أو العباسية اكتست بالسواد استعدادا لإستقبال يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، إن أعداد هائلة من الزوار سواء من داخل او خارج العراق بدأت تتوافد إلى كربلاء المقدسة من أجل احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين سلام الله عليه.

واضاف، أن هناك أعداد كبيرة من الزوار من ايران والدول العربية والإسلامية، جاءت الى كربلاء المقدسة عبر مطار النجف ومطار بغداد الدولي للمشاركة في إحياء المصاب الجلل الا وهو ذكرى استشهاد الامام الحسين هو اصحابه الكرام.

واشار مراسلنا الى أن هذا العالم الحصة الاكبر للزوار من خارج العراق كانت من نصيب الزوار الايرانيين، حيث أن السلطات العراقية الغت ضرورة تأشيرة الدخول الى الاراضي العراقية لهم، وذلك من أجل المشاركة في إحياء مراسم يوم عاشوراء وذكرى الاربعين لاستشهاد الامام الحسين سلام الله عليه.

وأوضح مراسلنا أن العتبات المقدسة سواء العتبة الحسينية، أو العباسية أكملت كافة الاستعدادت اللوجستية والأمنية، والخدمية لإستقبال الزوار في يوم عاشوراء من احياء مراسم ذكرى استشهاد الامام الحسين سلام الله عليه.

ويذكر أن احرار العالم في كل عام يحيون في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه، الذي استشهد هو اصحابه الكرام على ارض كربلاء في واقعة الطف، حيث ثار الامام الحسين (ع) من أجل اصلاح دين جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخط بدمه الشريف الطريق لاحرار العالم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق....

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في اليوم السابع من شهر محرم الحرام.. شاهد.. استعدادات كربلاء المقدسة لإستقبال يوم عاشوراء

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