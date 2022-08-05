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بالفيديو:السيد مقتدى الصدر يستقبل بلاسخارت بمكتبه في النجف

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بمكتبه في النجف الأشرف.

العالم - العراق

ووصلت بلاسخارت اليوم الجمعة الى مكتب السيد الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف.

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