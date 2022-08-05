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سوريا.. بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجالس المحلية

سوريا.. بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجالس المحلية
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

بدأت لجان الترشيح في المحافظات السورية باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية “محافظات-مدن- بلدات-بلديات” وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.

العالم - سوريا

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات المجالس المحلية القاضي جهاد مراد أن اللجان البالغ عددها 35 لجنة بدأت باستقبال الطلبات منذ صباح اليوم وستستمر بذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق لـ 11 آب الجاري مبيناً أنه تم تجهيز الأماكن الخاصة بلجان الترشيح بجميع الأدوات اللوجستية اللازمة لتقديم الطلبات بيسر وسهولة.

وأشار القاضي مراد إلى أن وزارة الداخلية اعطت تعليماتها لأمانات فروع السجل المدني في المحافظات وفروع الأمن الجنائي للعمل خلال العطل الرسمية ليتسنى للراغبين بالترشح الحصول على بيانات “القيد المدني وغير محكوم” كونهما من الوثائق المطلوبة للتقدم.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أوضح أنه تم تجهيز مقرات للجان الترشيح في كل محافظة وتزويدها بالكوادر والمستلزمات لضمان استمرار عملها دون أي عوائق وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 216 للعام 2022 الذي حدد موعد انتخابات المجالس المحلية في الـ 18 من أيلول القادم.

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