شاهد.. إقامة الملتقى الحسيني للاطفال الرضع في طهران

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وفي اليوم العالمي للطفل الرضيع، ذكرى استشهاد عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين عليه السلام، يعقد في أول جمعة من شهر محرم الحرام، الملتقى الحسيني للأطفال الرضع والنساء الزينبيات، لاستذكار فاجعة كربلاء، وما مر على طفل الامام الحسين عليه السلام من ظلم وقسوة.

لمحاكاة قصة أصغر شهيد في كربلاء المقدسة والتأسي بها، دموع وأشواق وقلوب منكسرة، ونسوة نذرت أنفسهن وأطفالهن لإحياء صرخة الامام الحسين وصدى طفله الرضيع.

الإصرار على المشاركة في هذه المناسبة الحزينة، هو تأكيد على ضرورة الوقوف بتمعن في جميع محطات كربلاء، واستقاء العبر من الطفل الرضيع، ودوره في ترسيخ أبحديات المدرسة الحسينية.

وتستذكر الأمهات الطفولة المذبوحة في كربلاء، وبحرقة وألم، تكرس الصورة هنا مصابا لا زال مسموعا عبر الأجيال

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