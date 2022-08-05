شاهد.. قوافل حبوب أوكرانيا في طريقها إلى العالم

العالم - الأزمة الأوكرانية

وغادرت السفينة 'نافستار'، التي ترفع علم بنما أوديسا، متوجهة إلى إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من الذرة.

أما السفينة 'رزجين' التي ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى إنكلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ13 ألف طن، وحدد مركز التنسيق ليلا وجهتي السفينتين في إيرلندا وانكلترا.

أما سفينة الشحن التركية '"بولارنت"التي كانت تنتظر أيضًا على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.

وقالت الوزارة إن هذه السفينة سيتم 'فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال اسطنبول' قبل أن تتوجه إلى كاراسو.

والى ذلك دعت أوكرانيا إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى،مثل المعادن.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية، يُسمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، من أوديسا يوم الاثنين متوجهة إلى لبنان بموجب اتفاق على فتح ممر آمن توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

ويفحص موظفون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة، يعملون في مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول، السفن التي ستُحمل بالحبوب الأوكرانية.

وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في اسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول.

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