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التيار الصدري يقيم صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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بدء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء

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