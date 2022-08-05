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بدء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء

بدء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

بدأت إقامة صلاة الجمعة الموحدة بساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسطَ العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وكانت جموع المصلين قد توافدت في ساحة الاحتفالات لأداء الصلاة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".

وتُعَدُّ هذه الصلاةُ هي الثانيةَ من نوعِها التي دعا إليها السيدُ الصدر منذُ منتصف تموز/ يوليو الماضي، حيثُ أُقيمتْ الأولى في شارع الفلاح ببغداد.

واتخَذتْ السلطاتُ العراقية وسرايا السلام التابعةُ للسيد للصدر إجراءاتٍ أمنيةً مشددة في جميعِ الشوارعِ المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ودعا السيدُ الصدر أنصارَه الى التقيد بتعليماتِ الأجهزة الأمنية، وأنْ تقتصرَ حركةُ المصلين داخلَ الساحة، ثم المغادرة.

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بدء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء

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