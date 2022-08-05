بدء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء

العالم - العراق

وكانت جموع المصلين قد توافدت في ساحة الاحتفالات لأداء الصلاة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".

وتُعَدُّ هذه الصلاةُ هي الثانيةَ من نوعِها التي دعا إليها السيدُ الصدر منذُ منتصف تموز/ يوليو الماضي، حيثُ أُقيمتْ الأولى في شارع الفلاح ببغداد.

واتخَذتْ السلطاتُ العراقية وسرايا السلام التابعةُ للسيد للصدر إجراءاتٍ أمنيةً مشددة في جميعِ الشوارعِ المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ودعا السيدُ الصدر أنصارَه الى التقيد بتعليماتِ الأجهزة الأمنية، وأنْ تقتصرَ حركةُ المصلين داخلَ الساحة، ثم المغادرة.