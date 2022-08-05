الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب جمعة طهران: اميرکا بحاجة للاتفاق مع ايران

خطيب جمعة طهران: اميرکا بحاجة للاتفاق مع ايران
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري، أن اميرکا بحاجة الى الاتفاق مع ايران، لذا فإن عليها أن تتماشى مع شروط الجمهورية الاسلامية وعدم تقديم طلبات تتجاوز الاتفاق.

العالم- ايران

جاء ذلك في خطبة صلاة جمعة طهران اليوم لدى اشارته الى آخر الاوضاع بخصوص المفاوضات النووية، وأشاد بالجهود التي يبذلها الفريق الايراني المفاوض وعدم ربط القضايا الاقتصادية بهذه المفاوضات ومتابعته افشال الحظر الاميركي الظالم.

وقال حجة الاسلام اكبري: لقد سمعنا في الايام الاخيرة أخبارا سارة عن تدشين دورة الوقود النووي ونشكرهم على ذلك حيث أنهم يدافعون عن حقوق الشعب الايراني بكل قوة.

وشدد على أن الفريق النووي الايراني المفاوض توجه الى فيينا لمواصلة المفاوضات، معربا عن امله بأن يحافظ على مصالح الشعب الايراني في هذا المجال من خلال مقاومة عاشورائية.

واشار سماحته الى اهمية اقامة صلاة الجمعة والجماعة، وأكد انها تعتبر من الشعائر الالهية التي ترضي الله تبارك وتعالى لأنها تعتبر في الحقيقة اقامة الدين والحفاظ على السنن الربانية.

وشدد خطيب جمعة طهران المؤقت على أن الذين يقيمون الشعائر الالهية انما يحافظون في الحقيقة على عظمة التقوى لدى الناس العاديين والتزامهم بهذا المبدأ السماوي الذي ضحى من اجله الامام الحسين (سلام الله عليه).

روابط ذات صلة

خطيب جمعة طهران: على أميرکا مغادرة المنطقة قبل تكرار تجربة افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الاحتلال والجيش الاميركي ينهيان مناورات مشتركة بعمق البحر الأحمر

روسيا تعلن طردها 14 دبلوماسيا بلغاريا

تحالف العدوان يخرق الهدنة في اليمن ويحتجز سفينة نفطية

الاحتلال يجري مشاورات أمنية إضافية بعد تهديدات 'الجهاد الإسلامي'

طيران روسي يدمر أوكارا لإرهابيين مدعومين أمريكيا في بادية سوريا

الرئاسة اللبنانية ترد على تقرير بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية