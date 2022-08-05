خطيب جمعة طهران: اميرکا بحاجة للاتفاق مع ايران

العالم- ايران

جاء ذلك في خطبة صلاة جمعة طهران اليوم لدى اشارته الى آخر الاوضاع بخصوص المفاوضات النووية، وأشاد بالجهود التي يبذلها الفريق الايراني المفاوض وعدم ربط القضايا الاقتصادية بهذه المفاوضات ومتابعته افشال الحظر الاميركي الظالم.

وقال حجة الاسلام اكبري: لقد سمعنا في الايام الاخيرة أخبارا سارة عن تدشين دورة الوقود النووي ونشكرهم على ذلك حيث أنهم يدافعون عن حقوق الشعب الايراني بكل قوة.

وشدد على أن الفريق النووي الايراني المفاوض توجه الى فيينا لمواصلة المفاوضات، معربا عن امله بأن يحافظ على مصالح الشعب الايراني في هذا المجال من خلال مقاومة عاشورائية.

واشار سماحته الى اهمية اقامة صلاة الجمعة والجماعة، وأكد انها تعتبر من الشعائر الالهية التي ترضي الله تبارك وتعالى لأنها تعتبر في الحقيقة اقامة الدين والحفاظ على السنن الربانية.

وشدد خطيب جمعة طهران المؤقت على أن الذين يقيمون الشعائر الالهية انما يحافظون في الحقيقة على عظمة التقوى لدى الناس العاديين والتزامهم بهذا المبدأ السماوي الذي ضحى من اجله الامام الحسين (سلام الله عليه).