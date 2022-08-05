البحرين.. قطر لم تتجاوب مع دعواتنا لتسوية المسائل العالقة

العالم – البحرين

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقاء عقده مع مديري التحرير في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين.

وحول العلاقة مع قطر قال الزياني إن مملكة البحرين "بادرت ولعدة مرات بدعوة الأشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".

وأعرب الوزير البحريني عن الأسف "لأن دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الآن"، وقال إن مملكة البحرين "ترى بأنه لا يصح ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء".

وأضاف: "ولذلك فإن المسؤولية تقع على الأشقاء في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم من جانب المملكة". مؤكدا أن بلاده "حريصة على العلاقات الأخوية مع قطر، والباب مازال مفتوحا للحوار والتفاهم ثنائيا وفق بيان العلا حول كافة المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة".