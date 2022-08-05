إصابات باعتداء مستوطنين على مسيرة في 'مسافر يطا'

العالم- فلسطين

وأكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، أن "عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة المشاركين في المسيرة الرافضة للاستيطان والمخططات الرامية لتهجير المواطنين من المسافر، ما أدى إلى إصابة عدد منهم".

وقال الجبور في تصريح صحفي إن "هذه المسيرة تأتي في سياق تعزيز صمود المواطنين في المسافر، وقد جاءت بدعوة من إقليم حركة فتح في المسافر، واللجان الوطنية والشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان".

وأضاف الجبور أن "المشاركين في المسيرة أزالوا خيمة نصبها المستوطنون في منطقة واد الرحم بقرية سوسيا، شرق يطا".

وأصدرت سلطات الاحتلال عام 1981 أمرا عسكريا، عدت بموجبه الجزء الأكبر من أراضي "المسافر"، مناطق "إطلاق نار 918".

وفي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في المنطقة ضد الأمر العسكري، ما يعني إطلاق يد الاحتلال لتهجير وهدم تلك التجمعات.

والأسبوع الماضي استشهد الطفل أمجد نشأت أبو عليا، 15عاماً، بعيار ناري في ظهره نفذ من صدره، أطلقه تجاهه مستوطن "إسرائيلي"، من مسافة قصيرة لا تزيد عن 60 مترًا، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة سلمية مناهضة للاستيطان قرب المدخل الشرقي لقرية المغير في رام الله.