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هوكشتاين ومعادلة القوة اللبنانية

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

لا ترسيم قبل التنقيب، وكل المواقع تحت المرمى، معادلة فرضتها المقاومة لضبط ايقاع المفاوضات ولجم انصياع الوسيط الامريكي للمصلحة الامريكية.

خاص بالعالم

نقاط واضحة على حروف جريئة، لا مجال للتأويل او التسويف، لعبة الوقت انتهت وبدأ العد العسكي، اتفاق ضمني يضمن حقوق لبنان كاملة، او فتح باب نار لا احد بامكانه توقع تداعياته.

هذه الاجواء رافقت زيارة هوكشتاين للبنان مطلع الاسبوع، وافشلت محاولات الوسيط غير النزيه في فرض تنازلات شمال الخط 23.

فما هي مآلات التفاوض؟

وماذا في جعبة الاسرائيلي في خلاصة هذا الملف؟

فبين الحرب والتسوية خيط رفيع تفصلنا عن معرفة كفة ترجيح احدهما مسافة زمنية قصيرة.

آخر المستجدات في ملف ترسيم الحدود، ونتائج زيارة هوكشتاين يناقشها برنامج "استوديو بيروت" مع الخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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