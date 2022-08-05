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برلماني ايراني: ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي یهدف ضمان مصالحنا

برلماني ايراني: ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي یهدف ضمان مصالحنا
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "عباس مقتدايي"، أن قيامنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي یأتي في إطار سیاستنا للدفاع عن مصالح الشعب الایراني وقد أوفت الجمهورية الإسلامية الايرانية بواجبها في هذا المجال.

العالم- ايران

وأشار مقتدايي في تصريح خاص لمراسل ارنا الیوم الجمعة، إلی ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي قائلا أن إيران تتخذ الإجراءات لتلبية احتياجاتها في إطار مصالحها الحالية والمستقبلية.

وأضاف لقد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع الأمور المتعلقة بتطوير التكنولوجيا النووية وفقا للمعاهدات الدولية.

وأکد لیعلم الغربیون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنتظرهم، مضیفا أننا نستخدم الأدوات الموجودة تحت تصرفنا لحماية مصالح بلادنا.

وقال إن اجراءات الجمهورية الإسلامية الایرانیة في مجال الصناعة النووية تهدف الی ضمان مصالح البلاد والشعب مؤكدا أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو جزء من مسار البلاد في التقدم النووي والذي يمكن أن يضمن تقدمها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

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