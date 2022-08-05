الرئاسة اللبنانية ترد على تقرير بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية

العالم - لبنان

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع تويتر: "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".

من جانبها، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردا مماثلا على تويتر، قائلة: "يتم تداول أخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد".

وتابعت: "الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. فاقتضى التوضيح".

بدوره أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، أنه غير معني بكل ما تم ذكره حول ​مرسوم تجنيس​ جديد، وأن الوزارة ترفض السير بهكذا مشروع.

ووجه مولوي كتابا الى صحيفة "Liberation" الفرنسية، معربا عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالبا الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظا بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة.

كذلك وجه كتابا الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.

يشار إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل في لبنان نقلا عن الصحيفة الفرنسية، خبر يتحدث عن مرسوم تجنيس مزعوم قيد الإعداد لبيع آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.