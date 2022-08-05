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الاحتلال يجري مشاورات أمنية إضافية بعد تهديدات 'الجهاد الإسلامي'

الاحتلال يجري مشاورات أمنية إضافية بعد تهديدات 'الجهاد الإسلامي'
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أنهى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المشاورات الأمنية مع وزير الحرب بني غانتس والأذرع الأخرى.

العالم- الاحتلال

جاء ذلك في إشارة لتهديدات حركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ عمليات انتقاماً لاعتقال قائدها في الضفة الغربية المحتلة بسام السعدي هذا الأسبوع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "التقديرات تشير إلى أن تطورات اليومين المقبلين ستحدّد ما إذا كانت الأمور ستتجه لتصعيد عسكري أم لا".

وبحسب الإذاعة، فإن "التقديرات الإسرائيلية ترى أن الجهاد الإسلامي سينفذ تهديداته بتنفيذ عمليات باتجاه كيان "اإسرائيل" في حال لم تستجب حكومة الاحتلال لمطالبه الثلاثة، وعلى رأسها الإفراج عن السعدي الذي مدّدت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس فترة اعتقاله بثمانية أيام، بالإضافة إلى وقف حملات اعتقال نشطائه، وتحرير الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة".

بموازاة ذلك، وفي ظل حالة "التذمر" و"الغضب" في صفوف سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، واستمرار فرض منع التنقل والحركة بين المستوطنات المختلفة، أو الوصول إلى "الحقول" ووقف خط القطارات، حدّد كلّ من لبيد وغانتس أمس، أن "إسرائيل لن تسمح باستمرار الوضع الحالي، فيما أشارت مصادر أمنية مختلفة إلى اعتقادها بأن حالة منع الخروج من المستوطنات والتحرك على محاور الطرق، ستستمرّ حتى نهاية الأسبوع الحالي".

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