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وزير الخارجية الإيراني: وفدنا المفاوض يولي أهمية لخطوطنا الحمراء والحفاظ على قدراتنا النووية السلمية

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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