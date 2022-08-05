مساعد الخارجية: اولوية الدبلوماسية الاقتصادية التصدير لدول المنطقة

العالم- ايران

وقال صفري في لقاء اليوم الخميس مع نشطاء اقتصاديين في محافظة مازندران: في الوقت الحالي، هناك 25 مستشارًا تجاريًا جاهزين للعمل في الدول الأخرى، وستقوم الوزارة بتقديمهم قريبا.

واضاف: إن مبادلة النفط مع كازاخستان أقيمت في مازندران بمتابعة جادة من دبلوماسي وزارة الخارجية ، وقريباً سيتم تبادل النفط مع روسيا.

وتابع قائلا: "بالنسبة لتصدير الحمضيات والزعفران والعسل ومنتجات الألبان، تم إجراء مفاوضات مع الصين حيث يجري التصدير بشكل مستمر".

وصرح نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بضرورة تنظيم الصادرات إلى الصين في أسرع وقت ممكن في مازاندران، وتابع: إن أولوية دائرة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية هي التصدير إلى دول المنطقة وروسيا والصين.

وأوضح صفري: الخبر السار لرجال الأعمال في مازندران الآن وهو تصدير مواد البناء، والتي يمكننا تصديرها إلى روسيا بما يصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال: ان مناجم مازندران هي قدرة كبيرة يستطيع المستثمرون المحليون استثمارها في هذه المحافظة بدلاً من الذهاب إلى الدول المجاورة.

واعتبر إن روسيا وأوزبكستان وكازاخستان دول مهمة لتصدير منتجات مازاندران اليها، وأضاف: في الوقت الحالي ، هناك 25 مستشارًا تجاريًا على استعداد للعمل في الدول الأخرى، وستقوم الوزارة بتقديمهم قريبًا.