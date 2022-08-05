هل انتهت لعبة الوقت؟ وماذا يحوي المقطع الذي بثته المقاومة بلبنان؟

خاص بالعالم

وقال حمية في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان زيارات هوكشتاين واتصالاته مع السلطات المنفصلة في لبنان التي اجتمع معها، لم يتغير شيء في الاجابة منذ ان اتى في المرة الاولى عندما طرح خط هوف، واللبنانيون لم يطرحوا اعلى من سقف 23، لكن العدو الاسرائيلي قام بطرح زاوية 310، او الاعادة الى النقطة رقم واحد لرفع مستوى التفاوض، ولهذا لم يكن لهوكشتاين من رقم واحد الى رقم 23 الخيار سوى طرح خط رقم 2 او خط هوف.

ولفت حمية بان اسقف التفاوض في لبنان معدومة، وان كل من يأتي من الغرب وبالاخص الامريكان، يقوم الاحتلال الاسرائيلي قبل التفاوضن بجمع كافة المعلومات عن مع مَنْ يتفاوض؟

واوضح حمية، ان اخس ما في الموضوع بان تقوم الولايات المتحدة الامريكية بإرسال مفاوض وسيط امريكي، كان جندي اسرائيلي يحتل جنوب لبنان ليرسلوه الينا مفاوضاً ويجتمع كتمرير تطبيع بين طياته، مع المسؤولين اللبنانيين وبالتالي لا يمكن لحركة المقاومة وحزب الله في لبنان الاجتماع معه مباشرة لانه كان صهيونياً.

واكد حمية انه لو كان للمقاومة القرار، ولولا الخيفة من شبهة التطبيع، لفرضت المقاومة المعادلة بعد ان سرّعت موضوع التفاوض وتغيير وجهة التفاوض واعطاء الزخم للحكومة اللبنانية، ولكن ليس هناك من يسمع كثيراً، فالمقاومة قامت بإرسال المسيرات والمناورة المدنية على الحدود وكذلك بث مقطع لاقل من دقيقة لاظهار الحالة العسكرية والجهوزية مع وجود كاميرات حرارية لمسافة 90 كيلومتراً، واظهار نوع من صواريخ بر بحر، ومن ثم التهديد بلا تقطيع الوقت، لان المقاومة تعلم جيداً ان الامريكي يقطع الوقت من اجل حدث ما..

واشار حمية الى ان هذا المقطع من الفيديو القصير للمقاومة، شرح بانه ليس فقط العدو الاسرائيلي لن يصدر الغاز من المياه البحرية الحدودية، بل كل المطبعين معه لا يمكنهم التصدير مالم يكن بامكان لبنان التنقيب والاستخراج ايضاً.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6297938