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اليمن .. افتتاح مدرسة للنازحين وتأسيس اثنتين أخريين بتمويل كويتي

اليمن .. افتتاح مدرسة للنازحين وتأسيس اثنتين أخريين بتمويل كويتي
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

افتتحت جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت مدرسة نموذجية للنازحين في محافظة (مأرب) اليمنية ودشنت العمل في مدرستين أخريين بمحافظتي (حضرموت) و(لحج) يستفيد منها 1500 طالب ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ 8 سنوات.

العالم _ الكويت

وقال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع رائد إبراهيم، امس الخميس، إنه تم افتتاح مدرسة (إدريس1) التي تتكون من 15 فصلا دراسيا وملحقاتها الإدارية والخدمية في مخيم (الخراشي) للنازحين بمديرية (الوادي) محافظة (مأرب).

وأضاف بأنه تم في وقت سابق هذا الأسبوع وضع حجر الأساس لبناء مدرستين أخريين بذات الاسم في محافظتي (حضرموت) و(لحج) بهدف بيئة تعليمية ملائمة لأكثر من 1500 طالب وطالبة في المدارس الثلاث بمتوسط 500 طالب في كل منها.

وأوضح رئيس المؤسسة أن مشروع المدارس الممول من فاعلي خير كويتيين بإشراف جمعية الرحمة العالمية يشمل 15 فصلا دراسيا في كل منها إضافة لملحقاتها الخدمية والإدارية مبينا أن هذه المدارس تأتي امتدادا لمدرسة (ادريس) المتنقلة "العربة التعليمية" حيث تم توسيع المشروع بإيجاد مدارس مؤقته على هيئة فصول (كرفانات) عازلة للحرارة ذات مواصفات عالية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف الأطفال النازحين من الصف الأول وحتى التاسع الأساسي في مخيمات النزوح في المحافظات الثلاث إضافة لتزويدهم بالحقائب المدرسية والمستلزمات الدراسية والزي المدرسي بما يسهم في توفير البيئة التعليمية الملائمة لتعليمهم.

ولفت إلى أن المشروع ينفذ بالتنسيق والإشراف مع مكاتب وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظات الثلاث بهدف إسناد جهود الجهات الحكومية المختصة وتعزيز قدراتها في توفير التعليم للأطفال المحرومين منه بسبب ظروف وأوضاع النزوح.

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