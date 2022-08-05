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مجددا.. الطيران التركي يقصف منطقة دهوك شمالي العراق

مجددا.. الطيران التركي يقصف منطقة دهوك شمالي العراق
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان الطيران التركي قصف لثلاث مرات متتالية قرى قضاء العمادية في محافظة دهوك بالعراق.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المقاتلات التركية قصفت لثلاث مرات متتالية قرية (سكيرى) بمنطقة (نهيلى) التابعة لقضاء العمادية مستهدفة عناصر لحزب العمال الكردستاني دون معرفة حجم الخسائر".

ويذكر ان محافظة دهوك تتعرض للقصف التركي باستمرار، وأسفر قصف مدفعي تركي قبل عدة ايام لمنطقة سياحية عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

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