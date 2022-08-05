الاحتلال يفتح معبر كرم أبو سالم جزئيا لإدخال كمية من وقود الكهرباء

العالم- الاحتلال

وأشار مسلم إلى أن "الفتح الاستثنائي للحاجز سيتم خلاله إدخال كمية من الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، مبينًا أن الكمية تقدر بـ6 شاحنات وقود".

وبشأن أثر الإغلاق المستمر للحاجز منذ الثلاثاء الماضي على طبيعة العمل قال: "المعبر تعرض للشلل الكامل في العمل، الأمر الذي انعكس على العديد من القطاعات التي يعتمد عليها عمل المعبر".

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت صباح الثلاثاء الماضي حاجز كرم أبو سالم أمام حركة البضائع من وإلى قطاع غزة بدواعي أمنية.

رافق إغلاق المعبر منع لحركة المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، ووقف حركة القطارات والسباحة في شواطئ زيكيم.