مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية

العالم- فلسطين

فقد أصيب عدد من المواطنين، في قرية بيت دجن شرق نابلس إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان.

وأكدت مصادر طبية أن "مواطنًا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب ستة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وآخر بحالة إغماء، جراء قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة".

وفي محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلًا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، صوب المواطنين عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ما أدى لإصابة تسعة مواطنين بالرصاص المعدني، بينهم طفل، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية أن" مسيرة خرجت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية وتوجهت نحو مدخلها المغلق؛ حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة".

وتشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة والمواطنين من جهة أخرى بعد الاعتداء على مشاركين في مسيرة شعبية مناهضة للاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل.

وتمكن المواطنون من إزالة خيمة نصبها المستوطنون في منطقة واد الرحم بقرية سوسيا شرق يطا.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.