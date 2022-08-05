طائرات الاحتلال تستهدف برج فلسطين وسط مدينة غزة

قناة العالم
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٥٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسلة العالم: شهيد وعدد من الإصابات في قصف مجموعة للضبط الميداني في موقع ملكة شرق غزة
الجهاد الإسلامي: العدو يبدأ حرباً تستهدف شعبنا وعلينا جميعاً واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا
الجهاد الإسلامي: لن نسمح بأن يمرر العدو سياساته الهادفة للنيل من المقاومة والصمود
مراسلة العالم: الاحتلال يستهدف مسؤول الفيلق الشمالي في سرايا القدس تيسير الجعبري
وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات لسكان البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة بالبقاء قرب الملاجئ
مصادر فلسطينية: نقل إصابتين لمواطن وابنته جراء استهداف الاحتلال مرصدا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يقصف اهدافا للجهاد الإسلامي في غزة
مراسلة العالم :اغتيال قائد كبير في سرايا القدس عن طريق طائرة انتحارية
مراسلة العالم :3 أصابات من غارة قرب المسلخ التركي غرب خانيونس
طائرات الاحتلال تستهدف برج فلسطين وسط مدينة غزة
طائرات الاحتلال تستهدف برج فلسطين وسط مدينة غزة
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العالم الاسلامي
فيديو للمقاومة يربك الكيان الإسرائيلي
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧
العالم الاسلامي
مسار أزمة العراق والدعوة لانتخابات مبكرة
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧
أهم الأخبار
إسلامي يكشف عن قضايا مهمة تخص البرنامج النووي الايراني السلمي
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥
أهم الأخبار
فيينا وجولة جديدة من مشاورات إلغاء الحظر.. ومناورات صينية في محيط تايوان
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠
فيديو
فلتان أمني في الأحياء القريبة من القدس المحتلة
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢
خاص بالعالم- مراسلون
بالتزامن مع تمديد الهدنة صفقات أمريكية للإمارات والسعودية
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
لقاء بين بوتين وأردوغان في سوتشي لبحث ملفي سوریا وأوكرانيا
تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث..
جولة فيينا الجديدة واختبار جدية واشنطن
مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
اغتيال قائد كبير في سرايا القدس عن طريق طائرة انتحارية
الاحتلال يفتح معبر كرم أبو سالم جزئيا لإدخال كمية من وقود الكهرباء
مجددا.. الطيران التركي يقصف منطقة دهوك شمالي العراق
مقالات و تحليلات
هل يذهب العراق الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة؟
أضواء على الانتخابات الإسرائيلية الخامسة..يأس شعبی وشعار حزبی
هل إعتراف الاحتلال باتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان هي استسلام وانتصار لحزب الله؟
غريب آبادي يكشف آخر تطورات ملف اغتيال الشهيد سليماني
هل سيؤدي تغيير الدستور في العراق إلى حلحلة الأمور؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.