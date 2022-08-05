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شاهد بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في غزة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات على قطاع غزة ما ادت إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري ومرافقه.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم، خلال التغطية الخاصة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بإن كان نجل تيسير الجعبري برفقته لكنه نجى.

وأضافت أن الإحتلال الاسرائيلي شن سلسلة غارات في نفس اللحظة على أكثر من موقع في قطاع غزة، في خانيونس، وحي الزيتون، وشرق الشجاعية، وكذلك في وسط مدينة غزة، وبأن الغارات لازات مستمر على القطاع.

وحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفسطينية بأن الغارات اسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين من بينهم طفلة.

وأشارت مراسلتنا الى ان الاحتلال الاسرائيلي اطلق على هذه العملية حسب ما اسماها "بزوغ الفجر".

وتابعت: بأن الاحتلال طلب من المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالقرب من الملاجئ تحسبا لرد من المقاومة الفلسطينية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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