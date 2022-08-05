قضایا الضمانات ذات طابع سياسي ولا ينبغي استغلالها كذريعة ضد إيران

العالم- ايران

وقال دبلوماسي إيراني في تصريح خاص لمراسل وكالة "ارنا" بفیینا الیوم الجمعة، أن استدامة الاتفاق مرهونة بتوازنه، مضیفا أنه تم إنشاء قضايا الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الضغط السياسي واستمرت تحت هذا الضغط وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل.

وبشأن أجواء المفاوضات في فيينا، قال: ان ما يمر في فيينا هو حاسم ويجب كسب ثقة الجانب الإيراني بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: إن التركيز على بعض القضايا الهامشية البعيدة عن القضايا الرئيسية يؤشر على عدم جدية الجانب الآخر.

يذكر ان جولة جديدة من المفاوضات النووية لالغاء الحظر بدأت امس الخميس (4 اب/اغسطس) في فيينا بعد توقف دام نحو خمسة اشهر.