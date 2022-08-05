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اليمن.. مديرية المغلاف بالحديدة تنظم فعالية خطابية بذكرى عاشوراء

اليمن.. مديرية المغلاف بالحديدة تنظم فعالية خطابية بذكرى عاشوراء
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

نظمت مديرية المغلاف محافظة الحديدة في اليمن،امس الخميس فعالية خطابية بذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

العالم اليمن

وفي الفعالية أشار مدير عام المديرية عبدالرحمن المنصب ومشرف المديرية حسين هاشم الأهدل إلى أن المواقف الشجاعة للإمام الحسين في مواجهة الطغيان تتجسد اليوم في صمود اليمنيين وثباتهم في وجه تحالف العدوان منذ ثمان سنوات .. وأكدا أن الشعب اليمني أختار السير على خطى الحسين في مواجهة قوى الظلم والطغيان.
وتطرقا إلى مكانة الإمام الحسين عليه السلام في نفوس اليمنيين الذين يستلهمون من ثورته الصمود والثبات في وجه العدوان الأمريكي السعودي الغاشم.
فيما استعرضت كلمتا وحدتا الثقافة القرآنية والعلماء والمتعلمين بالمربع الشمالي القياها محمد أحمد مجاهد والعلامة عبدالله الفروي محطات من حياة الإمام الحسين وحاجة الشعب اليمني وهو يواجه قوى الاستكبار العالمي للتحلي بالشجاعة والإقدام والتمسك بالحق مهما بلغت التضحيات حتى تحقيق النصر.
ولفتا إلى أهمية الاستفادة من دروس وعظات المدرسة الحسينية والسير على درب أعلام الأمة في تصحيح واقعها .. واعتبرا العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين يمثل حدثا مهما في تاريخ الأمة لمواجهة المستكبرين.. مؤكدين ا أن يوم عاشوراء سيظل حيا في وجدان وضمائر أحرار الأمة.
تخللت الفعالية التي حضرها مسؤولي الوحدة الزراعية بالمربع الشمالي حسين مهدي شويل وعبدالعزيز عويدان وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمشائخ والوجهاء قصائد شعرية وفقرات إنشادية معبرة.

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اليمن.. مديرية المغلاف بالحديدة تنظم فعالية خطابية بذكرى عاشوراء

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